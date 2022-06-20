Уайт – о шансах Колби и Масвидаля вернуться в октагон: «Парни с юридическими проблемами дрались у нас»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что судебное разбирательство между и не помешает никому из них участвовать в боях.

«Я не в курсе, что именно сейчас происходит, но у нас были парни с юридическими проблемами, и они проводили поединки. Не думаю, что это помешает им драться», – сказал Уайт.

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