Джош Эмметт: «Я – лучший полулегковес мира, я готов драться за титул»

Теги полулегкий вес UFC Макс Холлоуэй Джош Эмметт Алекс Волкановски Келвин Каттар Бокс/MMA/UFC

Топовый полулегковес UFC Джош Эмметт призвал руководство промоушена дать ему бой за титул, который летом 2022 года оспорят Алекс Волкановски и Макс Холлоуэй.

«Я – лучший полулегковес на планете и готов драться за титул. Я буду сидеть в первом ряду на бое Волкановски – Холлоуэй, чтобы увидеть, кто станет моим следующим соперником», – сказал Эмметт после победы над Келвином Каттаром.

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