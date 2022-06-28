Холлоуэй – о трилогии с Волкановски: «Фанаты хотят, чтобы лучшие сражались между собой»

Топовый полулегковес UFC Макс Холлоуэй высказался о грядущем третьем поединке против чемпиона Алекса Волкановски.

Напомним, что предыдущие два поединка остались за австралийским бойцом.

«Когда за последнее десятилетие происходило что-то подобное, чтобы встретились два парня из топ-10 рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории? Сколько раз в истории было подобное? На ум приходит только противостояние Кормье и Джонса.

Нам предстоит стать частью истории и это все для вас ребята. Фанаты хотят, чтобы лучшие из лучших сражались между собой. Многие бойцы из этого рейтинга избегают друг друга. Так что подобные поединки случаются очень редко, раз в десятилетия и прямо сейчас фанатам повезло», – сказал Холлоуэй.

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