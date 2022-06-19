Джош Эмметт: «Большое уважение Холлоуэю и Волкановски, но дивизиону нужна свежая кровь»

Полулегковес UFC Джош Эмметт прокомментировал победу над Келвином Каттаром на UFC on ESPN 37.

Эмметт победил Каттара раздельным решением судей.

«По реакции толпы были видно, кто сегодня победил. Я думаю, что у меня перевес — четыре раунда против одного.

Через две недели состоится грандиозный титульный бой между и . Я хочу сидеть рядом с клеткой, чтобы увидеть, с кем буду драться дальше. , дай мне шанс.

Каттар занимает четвертое место в рейтинге, и посмотрите на парней, с которыми он бился. Они занимали третье, второе места в дивизионе. Некоторые из них дрались с лучшими. Они феноменальные бойцы.

Большое уважение Холлоуэю и Волкановски — они, возможно, являются одними из лучших полулегковесов всех времен. Но дивизиону нужна свежая кровь», – считает Эмметт.

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