Каттар – о трилогии Волкановски и Холлоуэя: «Алекс не выбирает оппонентов, просто дерется с сильнейшими»

Топовый полулегковес UFC Келвин Каттар поделился мыслями о предстоящем поединке между Алексом Волкановски и Максом Холлоуэем. Напомним, что первые два боя закончились победой австралийца.

«Мне нравятся оба парня, я слежу за ними обоими. После боя с Максом мне казалось, что он спокойно может подраться за титул, но он не захотел простаивать в ожидании титульника и вышел на бой с Яиром. Снимаю перед ним шляпу.

Затем у нас есть Алекс, который решил провести третий бой с Максом, чтобы поставить точку в этом противостоянии, и за это его нельзя не уважать.

И знаете, он активный боец. Именно так чемпион и должен вести себя. Он не выбирает удобных оппонентов, а просто дерется с сильнейшими», – сказал Каттар.

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Каттар – о планах на титул: «У нас есть некоронованный Холлоуэй, Корейский зомби не хочет упускать шанс. Буду готов, если мне позвонят»