Кормье – о трилогии Волкановски и Холлоуэя: «Это единственный интригующий бой в полулегком весе»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье с нетерпением ждет третьего поединка между Алексом Волкановски и .

Напомним, что предыдущие два боя завершились победой австралийца судейскими решениями.

«Мне нужно увидеть их третий поединок. Мы должны посмотреть, сможет ли Макс пройти Волкановски, или Алекс поставит точку в их противостоянии.

Если Макс победит или снова проиграет в близком бою, то мы сможем увидеть их четвертый поединок.

Никто не будет спорить, что их две встречи были очень интересными. Конечно, если Волкановски сможет уверенно избить его в этот раз, то дело сделано», – сказал Кормье.

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