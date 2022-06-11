Кормье – о трилогии Волкановски и Холлоуэя: «Это единственный интригующий бой в полулегком весе»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье с нетерпением ждет третьего поединка между Алексом Волкановски и Максом Холлоуэем.
Напомним, что предыдущие два боя завершились победой австралийца судейскими решениями.
«Мне нужно увидеть их третий поединок. Мы должны посмотреть, сможет ли Макс пройти Волкановски, или Алекс поставит точку в их противостоянии.
Если Макс победит или снова проиграет в близком бою, то мы сможем увидеть их четвертый поединок.
Никто не будет спорить, что их две встречи были очень интересными. Конечно, если Волкановски сможет уверенно избить его в этот раз, то дело сделано», – сказал Кормье.
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