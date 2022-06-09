Даниэль Кормье: «Не думаю, что бой с Джонсом сложится удачно для Миочича»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Даниэль Кормье Стипе Миочич Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал прогноз на бой между Стипе Миочичем и Джоном Джонсом.

«Я уважаю Стипе, но не думаю, что бой с Джонсом сложится для него удачно.

Это отличный поединок, и мне не терпится его увидеть. Но если взглянуть на них двоих, я не знаю, сможет ли Миочич пройти Джонса.

Мне не нравится Джонс, но он умеет драться», – сказал Кормье.

Даниэль Кормье: «Не терпится увидеть, как Тейшейра справится с головоломкой Прохазки»

Дэйна Уайт: «В поединке между Джонсом и Миочичем есть смысл. Думаю, они подерутся в Вегасе или Нью-Йорке»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные