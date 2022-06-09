Даниэль Кормье: «Не думаю, что бой с Джонсом сложится удачно для Миочича»

Бывший чемпион в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал прогноз на бой между и .

«Я уважаю Стипе, но не думаю, что бой с Джонсом сложится для него удачно.

Это отличный поединок, и мне не терпится его увидеть. Но если взглянуть на них двоих, я не знаю, сможет ли Миочич пройти Джонса.

Мне не нравится Джонс, но он умеет драться», – сказал Кормье.

Даниэль Кормье: «Не терпится увидеть, как Тейшейра справится с головоломкой Прохазки»

Дэйна Уайт: «В поединке между Джонсом и Миочичем есть смысл. Думаю, они подерутся в Вегасе или Нью-Йорке»