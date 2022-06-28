Бетербиев – о выходе на бой под флагом Канады: «Надеюсь, не будут строго судить»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Джо Смит Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев высказался о выходе на бой против Джо Смита под флагом Канады. Напомним, что у уроженца Хасавюрта есть паспорт этого государства.

«Это было вынужденно. Один раз за всю карьеру выступил под канадским флагом. До этого выступал всегда под российским, надеюсь, не будут строго судить», – сказал Бетербиев.

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