Бетербиев – о выходе на бой под флагом Канады: «Надеюсь, не будут строго судить»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев высказался о выходе на бой против Джо Смита под флагом Канады. Напомним, что у уроженца Хасавюрта есть паспорт этого государства.

«Это было вынужденно. Один раз за всю карьеру выступил под канадским флагом. До этого выступал всегда под российским, надеюсь, не будут строго судить», – сказал Бетербиев.

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