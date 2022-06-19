Энтони Ярд: «Вряд ли я возьму отступные, чтобы Бетербиев подрался с Биволом»

Бывший претендент на титул в полутяжелом весе поделился ожиданиями от возможного поединка с чемпионом WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.

«Это будет захватывающий поединок. С нетерпением жду его, потому что это еще одна возможность, и это то, ради чего я занимаюсь боксом.

Вряд ли я возьму отступные, чтобы Бетербиев подрался с Дмитрием Биволом. Как мне сказали, Артур приедет в Лондон — наш поединок, говорят, состоится в октябре. Я начну активно готовиться, как только вернусь в Лондон.

Во многом тактика Смита сыграла на руку Бетербиеву. Я тоже могу сильно ударить. Думаю, наш бой в Лондоне будет крупнее. Это зависит от промоутеров и пройдет ли он на PPV», – сказал Ярд.

В воскресенье Бетербиев победил Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде.

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