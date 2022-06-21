Джо Смит дал первый комментарий после поражения от Бетербиева: «Я хотел просто драться, угодив в те же ловушки»

Бывший чемпион WBO в полутяжелом весе Джо Смит-младший прокомментировал поражение от россиянина Артура Бетербиева в минувшие выходные.

«Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает меня и мою карьеру. Мне приносит удовольствие драться для каждого из вас.

Прошлые выходные прошли не так, как планировалось. Я перестал фокусироваться на геймплане, допустив ошибку, которая привела к тому, что я пропустил удар за ухом. Он выбил меня из равновесия, после чего мне не удалось оправиться.

Никаких оправданий, я должен был сделать глубокий вдох, расслабиться и вновь начать боксировать, но я хотел просто драться, угодив в те же ловушки.

Я бы с радостью привез домой все эти титулы для вас. Прямо сейчас я возьму перерыв, буду поддерживать форму и решу, что припасло для меня будущее», – написал Смит в социальных сетях.

В воскресенье Бетербиев победил Смита техническим нокаутом во втором раунде.

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