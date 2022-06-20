Бивол – о победе Бетербиева: «С первых минут было видно, что Смит явно медленнее»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол отреагировал на победу Артура Бетербиева в объединительном поединке за пояса WBC, WBO и IBF.

«Ничего удивительного не произошло. Кто-то должен был попасть. С первых минут было видно, что Смит явно медленнее Бетербиева – это сыграло огромную роль. Смит хотел идти в обмен, но он попросту не успевал доносить свои удары. Бетербиев делал это намного быстрее и по более короткой траектории.

И итог мы увидели – нашла коса на камень. У Смита длинные руки, он высокий, мог бы на дистанции работать, но он не умеет ничего другого, как идти вперёд, используя свои размашистые удары, толкать и бить. А это Артуру и надо было. Хочу поздравить Артура с победой», – сказал Бивол.

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