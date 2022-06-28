Энтони Ярд – о возможном бое с Бетербиевым: «Нет никаких опасений»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Джо Смит Энтони Ярд Бокс/MMA/UFC

Британский боксер-полутяжеловес Энтони Ярд заявил, что готов к титульному поединку против чемпиона по версиям IBF, WBC и WBO Артуром Бетербиевым.

«Как я уже говорил ранее, я с самого начала знал, что это будет фантастический поединок. Отличное развлечение. И я говорил, что мы увидим нокаут.

Есть ли у меня какие-либо опасения? Ничего такого нет. Никаких опасений. Это же бокс», – сказал Ярд.

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