Кадыров поздравил Бетербиева с победой: «Я горд, что у нашего народа есть такой благородный, честный, религиозный сын»

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу Артура Бетербиева в бою с Джо Смитом-младшим.

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом во втором раунде в бою за титулы WBC, WBO и IBF.

«Потрясающий бой провел, друзья, этой ночью . В Нью-Йорке наш боксер встретился в ринге с Джоном Смитом-младшим. Это был действительно потрясающий и зрелищный поединок, который можно пересматривать десятки раз.

С самого начала Бетербиев выглядел на голову выше. В первом раунде он выбил из колеи Смита, оставив последнего без надежды на победу, отправив его в нокдаун.

Во втором раунде Артур продолжил атаковать противника, используя свой богатый арсенал. Смит пытался отвечать, но уже было ясно — он не ровня нашему Бетербиеву. Еще один нокдаун, а затем, после мощного апперкота американца повело на ринге, и судья остановил бой.

Безоговорочная, абсолютная, чистая победа нашего талантливого боксера!

Артур посвятил все свою жизнь боксу и вдохновляет тысячи и тысячи молодых парней. Приятно видеть, как победы не опьянили его, и он остается скромным чеченским парнем, настоящим примером для подражания, кумиром начинающих боксеров.

Я горд, что у нашего народа есть такой благородный, честный, религиозный сын, который славит нашу республику на весь мир.

Дала аьтто бойла хьан, Артур! С победой! Успехов тебе и сил для достижения новых высот! Спасибо тебе от всех жителей России за победу!» – написал Кадыров на своей странице во ВКонтакте.

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