Артур Бетербиев в октябре может провести бой с Энтони Ярдом в Лондоне

Британский промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что его клиент экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжелом весе , договорился о поединке с чемпионом WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.

«Все более или менее согласовано, мы собираемся драться с Бетербиевым в октябре в Лондоне. Это будет отличный бой», – сказал Уоррен.

В воскресенье Бетербиев победил Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде.

Артур Бетербиев: «Нам необходимо устроить бой с Биволом»

Бетербиев после победы над Смитом: «Я хочу стать абсолютным чемпионом мира»