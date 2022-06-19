Артур Бетербиев в октябре может провести бой с Энтони Ярдом в Лондоне

Теги полутяжелый вес Фрэнк Уоррен Артур Бетербиев бокс Энтони Ярд Бокс/MMA/UFC

Британский промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что его клиент экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжелом весе Энтони Ярд, договорился о поединке с чемпионом WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.

«Все более или менее согласовано, мы собираемся драться с Бетербиевым в октябре в Лондоне. Это будет отличный бой», – сказал Уоррен.

В воскресенье Бетербиев победил Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде.

Артур Бетербиев: «Нам необходимо устроить бой с Биволом»

Бетербиев после победы над Смитом: «Я хочу стать абсолютным чемпионом мира»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные