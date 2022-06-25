Канело обвинил Головкина в двуличии: «Он корчит из себя приятного парня, но это не так. На самом деле – он засранец»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес рассказал про отношению к будущему сопернику Геннадию Головкину.

17 сентября в Лас-Вегасе между Канело и Головкиным состоится третий бой.

«Головкин — два разных человека. Он корчит из себя приятного парня, но это не так. На самом деле — он засранец.

Он лишь играет милого и пушистого: «О да, я здесь ради фанатов, мне так приятно...». А потом в других местах принимается нести всякое дерьмо. Будь мужиком, и скажи то, что тебе хочется.

Для меня это личное. Я такой, какой есть. Я уж точно не прикидываюсь кем-то другим. Не веду себя по-разному и не говорю того, чего не хочу.

Он много чего наговорил. Знаете, ребята. Вот почему это личное. Я просто не могу дождаться, когда окажусь в ринге», – сказал Альварес.

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