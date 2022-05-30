Григорий Дрозд: «Канело в поединке с Головкиным, как раненый зверь, будет пытаться реабилитироваться после бездарно проигранного боя против Бивола»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд поделился ожиданиями от третьего боя между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, который состоится 17 сентября.
«Мы видели последний бой Геннадия Головкина, и начало мне не понравилось. Но в итоге Гена пришел в себя с точки зрения стиля, ему понадобилась адаптация на протяжении трех раундов. Но вопросы остались и по скорости, и по защите.
Считаю, что встреча Головкина и Альвареса будет конкурентной. Повторюсь, первый бой выиграл Гена Головкин. У него все еще сильный удар. У него все есть, но, правда, скоростенка упала.
А Канело, как раненый зверь, будет пытаться реабилитироваться в глазах своих поклонников после бездарно проигранного боя против Бивола. В общем, бой должен быть интересным. С учетом возраста Геннадия Канело будет фаворитом. Но повторюсь, Гена в порядке», – считает Дрозд.
Напомним, что в последнем поединке Альварес проиграл россиянину Дмитрию Биволу единогласным решением судей. Головкин победил японца Рету Мурату нокаутом в девятом раунде, защитил титул чемпиона мира по версии IBF и IBO.
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