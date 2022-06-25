Эдди Хирн: «Лишний вес положительно повлияет на Головкина в бою с Канело в этот раз»

Промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от третьего боя между абсолютным чемпионом в суперсреднем весе Саулем Альваресом и боксером из Казахстана Геннадием Головкиным.

«Канело всегда считали непобедимым, пока он не проиграл Дмитрию Биволу. Думаю, этот факт, и смена весовой категории положительно повлияют на Головкина.

Вероятно, он будет чувствовать себя намного лучше в суперсреднем весе. Он более десяти лет выступал в первом среднем дивизионе и только сейчас поднимется вверх.

Головкин — здоровый и крепкий парень. В каждом бою Канело выглядит намного меньше своего соперника, и в этот раз ничего не изменилось.

Так что я считаю, лишний вес положительно повлияет на Головкина в этот раз», – сказал Хирн.

Третий бой между Канело и Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

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