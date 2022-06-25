Канело и Головкин провели первую дуэль взглядов перед трилогией

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес и боксер из Казахстана Геннадий Головкин провели первую дуэль взглядов перед третьим поединком.

Поединок между боксерами состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США).

Первое противостояние Канело и Головкина закончилось ничьей, во втором бою мексиканец победил раздельным решением судей.

Напомним, что в последнем поединке Альварес проиграл россиянину Дмитрию Биволу единогласным решением судей. Головкин победил японца Рету Мурату нокаутом в девятом раунде, защитил титул чемпиона мира по версии IBF и IBO.

Дмитрий Бивол: «Не думаю, что Канело выбрал реванш с Головкиным, потому что я его психологически надломил»

Бивол не заинтересован в поединке с Головкиным: «Не знаю, нужен ли бой, в каком весе и ради чего?»