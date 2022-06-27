Бен Аскрен: «Я завершил карьеру, но дерусь чаще, чем Джон Джонс»

Бывший боец Bellator и UFC Бен Аскрен высказался относительно карьеры , который в последний раз дрался в феврале 2020-го.

«Я завершил карьеру, но дерусь чаще, чем Джонс. Его последний бой был два года назад.

Ему нужно возвращаться как можно скорее. Время никогда не было на стороне бойцов. Обычно легковесы стареют раньше, а тяжеловесы могут выступать примерно до 40 лет на высоком уровне.

У Джонса осталось еще несколько лет в запасе. Но если ты не дрался два года, это однозначно сократит твою карьеру. Если ты здоров, у тебя нет травм, то тебе нужно выступать как можно чаще», – считает Аскрен.

Осенью у Джонса запланирован бой со Стипе Миочичем.

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