Али Абдель-Азиз: «Джон Джонс – отличный боец, но он не может сравниться с Хабибом»

Менеджер Али Абдель-Азиз сравнил карьеры экс-чемпиона в легком весе и бывшего чемпиона полутяжелого дивизиона .

«Ты должен быть хорошим внутри октагона и за его пределами. У Хабиба никогда не было близкого боя. У Джонса три последних поединка были очень близкими.

Хабиб доминировал, он непобежденный. Хабиб лучше во всех аспектах. Он лучше за пределами клетки.

У Хабиба никогда не было проблем с USADA, ничего подобного. Джонс — отличный боец, но он не может сравниться с Хабибом. Он великий, но Хабиб на другом уровне. Хабиба любят многие.

Не думаю, что Джонс плохой человек, просто в течение всей карьеры у него не было правильного подхода, правильных людей, которые заботились бы о нем и учили его отличать плохое от хорошего.

Если бы мне в 21 год дали то, что было у Джонса, я бы, наверное, ходил по улице голым», – сказал Абдель-Азиз.

Хабиб: «Мне некомфортно из-за того, что я знаменит. В душе я все тот же деревенский парень»

Хабиб принял участие в митинге в поддержку Веласкеса возле здания суда в Калифорнии