Нганну назвал сроки возвращения в октагон после операции: «Если все будет хорошо, то я буду готов к концу года»

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал о сроках восстановления после операции на колене.
«Стало лучше. Было нелегко, но я справился. Прошло всего три месяца, поэтому я по-прежнему прохожу физиотерапию.
Если все будет хорошо, то я буду готов к концу года, в конце декабря — или к началу следующего года», – сказал Нганну.
В последнем поединке в январе этого года Нганну единогласным решением судей победил Сирила Гана.
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