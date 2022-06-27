Нганну назвал сроки возвращения в октагон после операции: «Если все будет хорошо, то я буду готов к концу года»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал о сроках восстановления после операции на колене.

«Стало лучше. Было нелегко, но я справился. Прошло всего три месяца, поэтому я по-прежнему прохожу физиотерапию.

Если все будет хорошо, то я буду готов к концу года, в конце декабря — или к началу следующего года», – сказал Нганну.

В последнем поединке в январе этого года Нганну единогласным решением судей победил Сирила Гана.

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