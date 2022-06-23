Алджамейн Стерлинг собирается создать компанию по производству рома

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг сообщил, что готовится стать владельцем компании по производству рома.
«Мне всегда нравилось, как бойцы осваивают что-то новое. Очевидно, бои — это непродолжительная часть твоей жизни. Поэтому ты должен извлечь из них максимальную пользу.
Я намерен создать компанию по производству рома», – сказал Стерлинг.
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