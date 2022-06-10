Харитонов про Петра Яна: «Как бы он ко мне ни относился, я надеюсь, что он соберется и будет готовиться намного упорнее»

Российский боец Сергей Харитонов раскритиковал экс-чемпиона в легчайшем весе за подготовку к реваншу с , которому проиграл раздельным решением судей на UFC 273.

«Ребята, поймите, я все это делаю не просто так. Поймите, я не хочу никаких конфликтов, это все говорится, чтобы он немного одумался, чтобы немного встряхнулся, чтобы вспомнил, что он простой парень. Потому что, когда ты заходишь в клетку, ты уже не чемпион.

Ты чемпион, когда выходишь из нее с поясом. Даже если заходишь в статусе чемпиона, ты уже обычный парень, претендент. Он думает, что выиграл по очкам, потому что как чемпиона себя позиционировал, но чемпионом был Стерлинг, а при равном бое кому победу отдают?

Не хочу, чтобы говорили, будто там пиарится или что-то такое. Я хочу, чтобы наши молодые ребята раньше времени не звездились и тренировались.

Он тренировался уже вальяжно, не так, как к первому бою. Вспомните, как он в первом бою себя показывал, он рвал, броски такие красивые делал, а во втором бою уже вышел — помахать руками и выиграть бой.

Как бы он ко мне ни относился, я надеюсь, что он соберется и будет готовиться намного упорнее», – сказал Харитонов.

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