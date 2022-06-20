Сехудо ответил Стерлингу: «Впервые подерусь с соперником на пике? Я досрочно прикончил Мораеса, который нокаутировал тебя»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Ти Джей Диллашоу Петр Ян Алджамейн Стерлинг Марлон Мораес Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо ответил на слова действующего чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга.

Ранее американец сказал, что желающий вернуться в октагон Сехудо должен принять бой с Петром Яном. По мнению Стерлинга, ранее Генри не дрался с бойцами, которые находились на пике формы.

«Впервые подерусь с соперником на пике? А вот это ты не помнишь? Мораес одержал четыре победы подряд, в том числе нокаутировал тебя, когда я вышел на бой с ним и прикончил его досрочно.

Ты пока сосредоточься на поединке против ЭПО-шоу [Ти Джея Диллашоу], а затем я заберу у тебя свое золото», – ответил Сехудо.

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