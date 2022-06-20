Сехудо ответил Стерлингу: «Впервые подерусь с соперником на пике? Я досрочно прикончил Мораеса, который нокаутировал тебя»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе ответил на слова действующего чемпиона в легчайшем весе .

Ранее американец сказал, что желающий вернуться в октагон Сехудо должен принять бой с . По мнению Стерлинга, ранее Генри не дрался с бойцами, которые находились на пике формы.

«Впервые подерусь с соперником на пике? А вот это ты не помнишь? Мораес одержал четыре победы подряд, в том числе нокаутировал тебя, когда я вышел на бой с ним и прикончил его досрочно.

Ты пока сосредоточься на поединке против ЭПО-шоу [ ], а затем я заберу у тебя свое золото», – ответил Сехудо.

«Пришло время сделать это». Ян бросил вызов Сехудо, американец ответил

Стерлинг хочет посмотреть бой Ян – Сехудо: «Петр стал бы первым парнем, с которым Генри сражался в расцвете сил»