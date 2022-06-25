Головкин про Канело: «Что я могу ему сказать? Что он мышь рыжая или петух?»

Чемпион WBA и IBF в среднем весе Геннадий Головкин отреагировал на обвинения абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса.
Ранее мексиканец назвал боксера из Казахстана двуличным.
«Если честно, я этого не слышал. Это он на пресс-конференции сказал? Я просто этого не понял. Переводчик мне не перевел. Это точно не красит его в первую очередь.
Можно сказать много гадостей. Что я могу ему сказать? Что он мышь рыжая или петух? Это опять же будет показывать мою сторону», – сказал Головкин.
Третий бой между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.
Канело обвинил Головкина в двуличии: «Он корчит из себя приятного парня, но это не так. На самом деле – он засранец»
Канело и Головкин провели первую дуэль взглядов перед трилогией