Головкин про Канело: «Что я могу ему сказать? Что он мышь рыжая или петух?»

Чемпион WBA и IBF в среднем весе отреагировал на обвинения абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса.

Ранее мексиканец назвал боксера из Казахстана двуличным.

«Если честно, я этого не слышал. Это он на пресс-конференции сказал? Я просто этого не понял. Переводчик мне не перевел. Это точно не красит его в первую очередь.

Можно сказать много гадостей. Что я могу ему сказать? Что он мышь рыжая или петух? Это опять же будет показывать мою сторону», – сказал Головкин.

Третий бой между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

Канело обвинил Головкина в двуличии: «Он корчит из себя приятного парня, но это не так. На самом деле – он засранец»

Канело и Головкин провели первую дуэль взглядов перед трилогией