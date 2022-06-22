Третий бой Канело – Головкин состоится 17 сентября в Лас-Вегасе

Стала известно место проведения третьего боя между абсолютным чемпионом в суперсреднем весе Саулем Альваресом и боксером из Казахстана Геннадием Головкиным.

Поединок состоится 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Именно здесь боксеры провели два предыдущих боя.

Первое противостояние Канело и Головкина закончилось ничьей, во втором бою мексиканец победил раздельным решением судей.

Напомним, что в последнем поединке Альварес проиграл россиянину Дмитрию Биволу единогласным решением судей. Головкин победил японца Рету Мурату нокаутом в девятом раунде, защитил титул чемпиона мира по версии IBF и IBO.

Дмитрий Бивол: «Не думаю, что Канело выбрал реванш с Головкиным, потому что я его психологически надломил»