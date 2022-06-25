Царукян про бой с Гамротом: «Два раунда он прессует, а с третьего подсаживается»

Армяно-российский легковес UFC Арман Царукян поделился ожиданиями от боя с Матеушом Гамротом, который возглавит UFC on ESPN 38 в ночь с 25 на 26 июня.

«Он газует с первого раунда: весь на панике, куда-то бежит, проходит, бьет. Два раунда он прессует, а с третьего подсаживается.

Если он выберет такой темп, в котором дрался с Гурамом Кутателадзе и Диего Феррейрой, он там просто за один раунд проходов десять делал, а на второй раунд выходил с поднятыми руками.

Думаю, со мной он не будет торопиться. Он будет спокойно искать свою борьбу, боксировать. Я тоже спешить не собираюсь, но пару раз дам ему понять, что здесь просто слабо передвигаться не надо», – сказал Царукян.

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