Арман Царукян: «Махачев делает одно и то же дерьмо каждый бой. Он дерется очень осторожно»

Российско-армянский легковес UFC Арман Царукян оценил боевой стиль , которому проиграл единогласным решением судей в апреле 2019-го.

«Все его боятся, но я такой, что... Просто скажите мне когда, и я подерусь с ним. Я знаю, что могу побить его.

До нашего боя все говорили: «Ислам размажет его. Он слишком зеленый». Но он ничего мне не сделал. Два тейкдауна и все. Никаких ударов, ноль ударов. Я не пропустил ни одного удара.

Тогда у меня не было такого опыта, как сейчас. Теперь я другой, а он сейчас на пике, но мой пик будет только где-то через два года. Я расту каждый день, а он все тот же.

У Махачева тот же геймплан. Он никак не стал лучше. Бокс и борьба — все то же самое. Делает одно и то же дерьмо каждый бой. Он дерется очень осторожно», – сказал Царукян.

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