Арман Царукян: «Чувствую себя лучшим легковесом UFC»

Рейтинговый боец легкого веса UFC Арман Царукян назвал себя лучшим бойцом дивизиона.

По мнению представителя Армении, в его пользу говорит молодость – в октябре Царукяну исполнится 26 лет.

«Я чувствую себя лучшим легковесом в UFC. Я самый молодой боец в топ-15. У нас в дивизионе есть большие имена, но для меня это не имеет значения. Я знаю, что могу побить всех – , Джастина Гейджи, .

? Я не считаю его лучшим легковесом. Знаю, что лучший боец дивизиона – это я. Я моложе и мои навыки лучше. Мой бокс, моя ударка лучше», – сказал боец.

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