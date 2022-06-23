Царукян про бой с Гамротом: «После поединка с ним я должен оказаться в пятерке лучших»

Легковес UFC Арман Царукян поделился ожиданиями от боя с Матеушом Гамротом, который состоится в ночь на 26 июня в рамках UFC on ESPN 38.

«После этого боя все будет совсем по-другому. Все будут говорить обо мне. После этого боя я буду одним из претендентов.

Я хочу прикончить Гамрота, а после этого буду говорить о своем дивизионе. О ребятах, которые не хотят драться со мной.

После поединка с Матеушом я должен оказаться в пятерке лучших. Болельщики должны помочь мне после этой победы, много говорить обо мне. Я победил Альвареса, но это не сильно повлияло на мой рейтинг.

Джоэль хороший боец, но я довольно легко прошел его. Теперь, я надеюсь, что займу свое место в пятерке лучших, потому что Гамрот тоже очень хороший боец. Я остановлю его, а после этого надеюсь получить в соперники бойца, который занимает одну из ведущих позиций в нашей весовой категории.

Матеуш хороший боец, но не моего уровня. Я покажу это во время боя», – сказал Царукян.

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