Взвешивание UFC Vegas 57: Царуян и Гамрот показали одинаковый вес

Теги UFC Нил Магни Арман Царукян Умар Нурмагомедов Шавкат Рахмонов Шавкат - Магни Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

В Лас Вегасе (Невада) в ночь на 26 июня состоится турнир UFC Vegas 57, в главном событии которого встретятся легковесы Арман Царукян и Матеуш Гамрот.

Перед турниром прошла традиционная церемония взвешивания бойцов.

Вес участников основного карда:

Арман Царукян (70,8 кг) против Матеуша Гамрота (70,8 кг);

Нил Магни (77,6 кг) против Шавката Рахмонова (77,3 кг);

Джош Пэрисян (120,4 кг) против Алана Бодо (114,8 кг);

Тиаго Мойзес (70,5 кг) против Христоса Гиагоса (70,8 кг);

Нейтан Манесс (61,2 кг) против Умара Нурмагомедова (61,7);

Крис Кертис (84,1 кг) против Родольфо Виейры (84 кг).

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