Царукян – о бое с Гамротом: «Смотрю за его спину, потому что иду выигрывать»

Рейтинговый легковес UFC Арман Царукян поделился мыслями о грядущем поединке против Матеуша Гамрота. Напомним, что бой состоится в ночь на 26 июня.

«Я сфокусирован на этом поединке. Да, я смотрю за его спину, потому что иду только выигрывать. Я вижу себя победителем в этом бою.

Для меня главное – досрочно победить Гамрота, к концу года подраться с кем-то из топ-5, а в следующем году сразиться за титул. Неважно, кто там будет», – сказал Арман.

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