Бивол про реванш с Канело: «Думаю, он захочет испытать свой шанс еще раз»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился мыслями о реванше с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе Саулем Альваресом.

«Я думаю, он захочет воспользоваться опцией реванша. Как ни крути, он большой чемпион. Я думаю, у всех чемпионов есть свое самолюбие.

Мне кажется, что он захочет испытать свой шанс еще раз.

Как это будет, в каком весе, где... Я даже не представлял еще. Я однозначно не знаю, нокаутирую я его, выиграю ли я у него. Но я буду стараться все делать для того, чтобы быть лучше, чем в первом бою.

Не знаю, что они предпримут, какую тактику. Надо будет думать, смотреть», – сказал Бивол.

7 мая Бивол победил Канело единогласным решением судей.

Хирн – о реванше Бивола и Канело: «Безусловно, он состоится. Мы работаем над боем в 2023 году»

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