Тренер Оливейры уличил Хабиба в лицемерии: «Он всегда ненавидел болтунов, а теперь ведет себя как Конор»

Тренер обязательного претендента на титул в легком весе Чарльза Оливейры Диего Лима упрекнул за попытки раскрутить бой бразильца с .

По мнению тренера, в этой ситуации Хабиб, ранее заявлявший о нелюбви к трэштоку, противоречит сам себе.

«Хабиб всегда был признан примером того, кто не говорит, а делает, а также тем, кто ненавидит болтунов. Сейчас он делает именно то, за что критиковал Макгрегора.

Если он так уверен, что Махачев победит Чарльза, почему не присылает двойной контракт, гарантирующий, что он встретится с Чарльзом в случае поражения Ислама?», – сказал Лима.

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