Тренер Оливейры уличил Хабиба в лицемерии: «Он всегда ненавидел болтунов, а теперь ведет себя как Конор»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Тренер обязательного претендента на титул UFC в легком весе Чарльза Оливейры Диего Лима упрекнул Хабиба Нурмагомедова за попытки раскрутить бой бразильца с Исламом Махачевым.

По мнению тренера, в этой ситуации Хабиб, ранее заявлявший о нелюбви к трэштоку, противоречит сам себе.

«Хабиб всегда был признан примером того, кто не говорит, а делает, а также тем, кто ненавидит болтунов. Сейчас он делает именно то, за что критиковал Макгрегора.

Если он так уверен, что Махачев победит Чарльза, почему не присылает двойной контракт, гарантирующий, что он встретится с Чарльзом в случае поражения Ислама?», – сказал Лима.

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