Хабиб – о Махачеве: «Конечно, он может меня превзойти, но в UFC должны дать ему шанс»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на очередное сравнение с Исламом Махачевым.
«Определенно, Ислам может меня превзойти/ Если Ислам побьет Чарльза Оливейру, затем Бенила Дариуша, затем несколько восходящих звезд из нового поколения, он может стать величайшим легковесом всех времен.
У него есть для этого потенциал, ему всего 30 лет, но в UFC должны дать ему шанс. Вот в чем дело», – уверен Нурмагомедов.
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Хабиб Нурмагомедов: «Дариуш должен провести претендентский бой, а Махачев и Оливейра – драться за титул»