Хабиб – о Махачеве: «Конечно, он может меня превзойти, но в UFC должны дать ему шанс»

Бывший чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на очередное сравнение с .

«Определенно, Ислам может меня превзойти/ Если Ислам побьет , затем Бенила Дариуша, затем несколько восходящих звезд из нового поколения, он может стать величайшим легковесом всех времен.

У него есть для этого потенциал, ему всего 30 лет, но в UFC должны дать ему шанс. Вот в чем дело», – уверен Нурмагомедов.

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