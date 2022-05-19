Хабиб – о Махачеве: «Конечно, он может меня превзойти, но в UFC должны дать ему шанс»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на очередное сравнение с Исламом Махачевым.

«Определенно, Ислам может меня превзойти/ Если Ислам побьет Чарльза Оливейру, затем Бенила Дариуша, затем несколько восходящих звезд из нового поколения, он может стать величайшим легковесом всех времен.

У него есть для этого потенциал, ему всего 30 лет, но в UFC должны дать ему шанс. Вот в чем дело», – уверен Нурмагомедов.

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