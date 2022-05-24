Хабиб – тренеру Оливейры: «Давай сделаем бой Чарльза и Махачева где бы то ни было. Бразилия, мы идем!»

Бывший чемпион в легком весе обратился к тренеру Чарльза Оливейры Диего Лиме, попросив его поспособствовать организации боя с .

«Тренер Диего, давай серьезно. Ты знаешь, что бой Ислама и Чарльза — самый интересный поединок в легком дивизионе. Оба сейчас в прекрасной форме.

Так давай сделаем этот бой где бы то ни было. Давай раскачаем этот бой.

У меня к вам ничего кроме уважения, но мы верим в свои силы. Бразилия, мы идем!» – написал Нурмагомедов в социальных сетях.

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