Хабиб – тренеру Оливейры: «Давай сделаем бой Чарльза и Махачева где бы то ни было. Бразилия, мы идем!»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к тренеру Чарльза Оливейры Диего Лиме, попросив его поспособствовать организации боя с Исламом Махачевым.
«Тренер Диего, давай серьезно. Ты знаешь, что бой Ислама и Чарльза — самый интересный поединок в легком дивизионе. Оба сейчас в прекрасной форме.
Так давай сделаем этот бой где бы то ни было. Давай раскачаем этот бой.
У меня к вам ничего кроме уважения, но мы верим в свои силы. Бразилия, мы идем!» – написал Нурмагомедов в социальных сетях.
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