Камил Гаджиев: «Хабиб оставил Махачева вместо себя. Он сделает все возможное, чтобы Ислам подрался с Оливейрой»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил вероятность проведения боя между экс-чемпионами в легком весе и .

«С одной стороны, поединок с Оливейрой был бы более принципиальным, но в этом случае Нурмагомедов заходит на поляну к . А мне кажется, все идет к тому, что он будет драться за чемпионский титул.

Зачем мешать своему ближайшему другу, который на полных парах движется к схватке за титул? Оптимальным был бы вариант, при котором Махачев побеждает Оливейру, а Нурмагомедов — Адесанью. Но это было бы сумасшедшим развитием событий.

Наступила смена поколений. Нурмагомедов оставил Махачева вместо себя. Думаю, для него цель — не подраться с Оливейрой самому, а сделать все возможное, чтобы с ним встретился его соратник», – уверен Гаджиев.

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