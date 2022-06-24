Токов – о конфликте Шлеменко и Емельяненко: «Может, Саша завидует Федору?»

Российский средневес Bellator Анатолий Токов вновь высказался о заочной перепалке между и .

«Честно говоря, я не знаю, почему отношения между Федором и Александром накалились. Может быть, Саша не любит Федора или завидует ему?

Я могу сказать, что Федор свою работу делает очень хорошо. Насчет каких-то моментов, где он неправильно себя ведет, я никогда в в жизни не поверю в это. Поэтому все вопросы к Александру», – сказал Токов.

Токов опроверг слова Шлеменко о Емельяненко и Bellator: «Как Федя мог заблокировать трансляцию?»

Анатолий Токов – о словах Шлеменко: «Это мнение Саши. Я претендент на пояс, а он – лучший боец России»