Анатолий Токов – о словах Шлеменко: «Это мнение Саши. Я претендент на пояс, а он – лучший боец России»

Топовый средневес Bellator Анатолий Токов ответил на слова Александра Шлеменко, назвавшего чемпиона Гегарда Мусаси фаворитом возможного поединка против Анатолия.
«Я слышал, как Саня говорил, что Токов Гегарду Мусаси не соперник. Типа, Саша сказал, «Я у Мусаси выиграю, а Токов для Мусаси – это не тот уровень».
Вот это я слышал. Это мнение Саши, тогда как я главный претендент на пояс, а Саша лучший боец, в России, наверное», – сказал Токов.
Шлеменко ответил Емельяненко: «Если Мусаси для меня фаворит боя с Токовым, то я поливаю Толю грязью?»
Анатолий Токов: «Владельцы Bellator сказали, что не будут давать титульные бои русским»