Анатолий Токов – о словах Шлеменко: «Это мнение Саши. Я претендент на пояс, а он – лучший боец России»

Топовый средневес Bellator Анатолий Токов ответил на слова , назвавшего чемпиона Гегарда Мусаси фаворитом возможного поединка против Анатолия.

«Я слышал, как Саня говорил, что Токов Гегарду Мусаси не соперник. Типа, Саша сказал, «Я у Мусаси выиграю, а Токов для Мусаси – это не тот уровень».

Вот это я слышал. Это мнение Саши, тогда как я главный претендент на пояс, а Саша лучший боец, в России, наверное», – сказал Токов.

Шлеменко ответил Емельяненко: «Если Мусаси для меня фаворит боя с Токовым, то я поливаю Толю грязью?»

Анатолий Токов: «Владельцы Bellator сказали, что не будут давать титульные бои русским»