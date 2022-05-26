Анатолий Токов подерется с Мухаммадом Абдуллахом в ночь на 25 июня

Топовый средневес Bellator Анатолий Токов узнал имя следующего соперника. Россиянин проведет поединок против американца Мухаммада Абдуллаха.

Бой пройдет на турнире Bellator 282, который состоится в ночь на 25 июня в Анкасвилле (Коннектикут).

Токов идет на серии из шести побед подряд, его соперник дебютирует в Bellator.

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