Токов опроверг слова Шлеменко о Емельяненко и Bellator: «Как Федя мог заблокировать трансляцию?»

Топовый средневес Bellator Анатолий Токов назвал ложью слова Александра Шлеменко, что Федор Емельяненко в 2012 году пытался добиться запрета на показ боев Bellator в России.
«А как Федя может заблокировать трансляцию? Только если у него есть свой канал, про который я не знаю. Тогда может быть», – сказал Токов.
Анатолий Токов – о словах Шлеменко: «Это мнение Саши. Я претендент на пояс, а он – лучший боец России»
Александр Шлеменко: «Сейчас Федор выступает в Bellator, а в 2012 году он писал письма, чтобы их бои не показывали в России»