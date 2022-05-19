Токов опроверг слова Шлеменко о Емельяненко и Bellator: «Как Федя мог заблокировать трансляцию?»

Топовый средневес Bellator Анатолий Токов назвал ложью слова , что в 2012 году пытался добиться запрета на показ боев Bellator в России.

«А как Федя может заблокировать трансляцию? Только если у него есть свой канал, про который я не знаю. Тогда может быть», – сказал Токов.

Анатолий Токов – о словах Шлеменко: «Это мнение Саши. Я претендент на пояс, а он – лучший боец России»

Александр Шлеменко: «Сейчас Федор выступает в Bellator, а в 2012 году он писал письма, чтобы их бои не показывали в России»