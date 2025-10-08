Чарльз Оливейра: «Хочу, чтобы мой следующий поединок был против Холлоуэя за пояс BMF»

Чарльз Оливейра хочет драться с Максом Холлоуэем.

«Думаю, что все хотели бы увидеть меня против Макса Холлоуэя в бою за титул BMF. Я хочу, чтобы это был мой следующий поединок», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра .

Напомним, Оливейра проиграл Холлоуэю в августе 2015-го.

12 октября Чарльз подерется с Матеушем Гамротом в главном событии UFC Rio.

