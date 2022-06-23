Мусаси о защите титула Bellator: «Единственный, кто выделяется – это Токов»

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси поделился ожиданиями от боя с Джонни Эблином, который состоится 24 июня в Анкасвилле (США).

«Всегда есть претенденты на титул. Фабиан Эдвардс, Анатолий Токов или Йоэль Ромеро. Вы никогда не очистите дивизион. Всегда есть кто-то еще.

Я думаю лишь о ближайшем поединке. Что будет дальше — я не знаю. Посмотрим, кто будет следующим.

Единственный, кто выделяется, — это Токов. Ну, может, еще Фабиан. Есть еще молодые перспективные парни, но я их не видел», – сказал Мусаси.

Гегард Мусаси – о UFC: «Раньше боец мог заработать $200 тысяч на спонсорах, но затем это превратилось в $10 тысяч от Reebok. Они воруют у спортсменов»

Токов: «Сейчас идут переговоры по следующему сопернику, дай Бог подерусь летом»