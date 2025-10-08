В Австралии застрелили экс-бойца UFC Сумана Мохтаряна

Погиб бывший боец UFC Суман Мохтарян. Ему было 33 года.

Трагедия случилась в Риверстоуне, пригороде Сиднея. Полицейские обнаружили тело Мохтаряна сегодня вечером, приехав на вызов из-за стрельбы.

Бригада скорой помощи не смогла помочь спортсмену.

Daily Mail уточняет, что это не первый случай нападения на Мохтаряна. В феврале 2024-го в него стрелял мужчина, представившийся курьером. Инцидент произошел возле зала Top Team UFC, которым владеет Суман.

По словам свидетелей инцидента, стрелок был на Audi красного цвета – через 15 минут машину обнаружили подожженной.

Мохтарян провел два поединка в UFC: досрочно проиграл Содику Юсуффу в 2018-м и уступил решением Сеуну Вон Чою в 2019-м. На его счету восемь побед и два поражения на профессиональном уровне.