Умер сын экс-чемпиона мира по боксу Артуро Гатти. Ему было 17 лет
Сын легендарного боксера Артуро Гатти найден мертвым.
Трагедия случилась в Мексике. 17-летнего Гатти-младшего нашли мертвым дома в понедельник.
Его отец Артуро Гатти – бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях. Его нашли повешенным в бразильском отеле в 2009-м. Официальный вывод следствия – самоубийство.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Ring Magazine
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости