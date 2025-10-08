Умер сын экс-чемпиона мира по боксу Артуро Гатти. Ему было 17 лет

Сын легендарного боксера Артуро Гатти найден мертвым.

Трагедия случилась в Мексике. 17-летнего Гатти-младшего нашли мертвым дома в понедельник.

Его отец Артуро Гатти – бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях. Его нашли повешенным в бразильском отеле в 2009-м. Официальный вывод следствия – самоубийство.