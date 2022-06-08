Дэйна Уайт: «Надеюсь, Хабиб и Фергюсон так разозлят друг друга, что я смогу заставить их драться»

Президент UFC Дэйна Уайт надеется организовать бой легковесов и Тони Фергюсона.

Ранее бойцы договорились стать тренерами очередного сезона The Ultimate Fighter.

«Я полностью поддерживаю эту идею.

Надеюсь, они так разозлят друг друга, что я смогу заставить их драться. Так что я в деле», – сказал Уайт.

Напомним, что бой Нурмагомедова и Фергюсона срывался пять раз.

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