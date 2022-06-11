Фергюсон – Хабибу: «Ты даже не можешь сделать чемпионский вес без помощи человека на весах, жиртест»

Рейтинговый легковес UFC Тони Фергюсон ответил бывшему чемпиону .

Ранее американец в очередной раз в резкой манере вызвал россиянина принять тренерское противостояние на The Ultimate Fighter, после чего Хабиб уколол Фергюсона, напомнив ему о сокрушительном поражении .

«Я не сплю с пандемии, толстяк, когда ты сбежал из своего курятника, чтобы избежать королевского избиения.

Ты даже не можешь сделать чемпионский вес без помощи человека на весах. В следующий раз просто скажи «нет», жиртрест», – сказал Фергюсон.

Тони Фергюсон: «Эй, Хабибер! Встань и прими вызов настоящего тренера! Как насчет пирога?»

Хабиб ответил на вызов Фергюсона: «Я жду, когда ты проснешься»