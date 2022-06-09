Тони Фергюсон: «Эй, Хабибер! Встань и прими вызов настоящего тренера! Как насчет пирога?»

Американский легковес UFC Тони Фергюсон обратился к экс-чемпиону дивизиона , с которым хочет принять участие в реалити-шоу .

«Эй, Хабибер! Ты еще не закончил свое мировое турне? Пора, чувак. Встань и прими вызов настоящего тренера!

Как насчет пирога? Устроим конкурс по поеданию пирогов. Ням-ням-ням. The Ultimate Fighter.

Время по-настоящему пошуметь, приятель! Пора, чувак», – написал Фергюсон в социальных сетях.

Дэйна Уайт: «Надеюсь, Хабиб и Фергюсон так разозлят друг друга, что я смогу заставить их драться»

Хабиб про Фергюсона: «Думаю, что у него есть небольшие проблемы с головой»