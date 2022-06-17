Хабиб: «Мне некомфортно из-за того, что я знаменит. В душе я все тот же деревенский парень»

Бывший чемпион в легком весе рассказал об отношении к своей популярности.

«Чувствую ли я, что кого-то вдохновляю? Если честно, то нет. Но, конечно, я знаю, что многие следят за мной. Многие знают обо мне. Я стал очень популярным, и я это чувствую.

К примеру, когда выхожу на улицу в каких-либо европейских или арабских странах, в России или США, многие люди меня узнают. Но внутри я все тот же парень из деревни.

Я родом из села, и в душе я и сегодня все тот же деревенский парень. Иногда осознаю масштаб всей своей популярности, но, как правило, просто не думаю обо всем этом.

Если честно, мне некомфортно из-за того, что я знаменит», – сказал Нурмагомедов.

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