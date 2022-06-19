Алексей Тищенко: «Не хотелось бы, чтобы Бивол и Бетербиев дрались. Пусть у России будет побольше чемпионов»

Двукратный олимпийский чемпион по боксу поделился ожиданиями от возможного боя между чемпионом WBA в полутяжелом весе и обладателем титулов WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.

«Сложно сказать, кто здесь фаворит. Наверное, 50 на 50. Тем более, учитывая победу Дмитрия в бою с Канело.

Перед тем боем я отдавал предпочтение Альваресу, но Бивол приятно удивил. Теперь я не решусь сказать, кто победит в бою Бивол — Бетербиев.

Ну а вообще мне не хотелось бы, чтобы они встречались в ринге. Пусть у России будет побольше чемпионов», – сказал Тищенко.

Бетербиев – единственный действующий чемпион мира, на счету которого 100% побед нокаутом

Артур Бетербиев: «Нам необходимо устроить бой с Биволом»